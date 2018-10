Written by: Redaktion DER FARANG | 03/10/2018

Eine zusätzliche Steuer um zwei Baht ist derzeit für Zigrattten im Gespräch. Foto: The Nation

BANGKOK: Der Plan des Finanzministeriums, zur Finanzierung des universellen Gesundheitssystems auf jede Zigarettenpackung eine zusätzliche Steuer von 2 Baht zu erheben, wird von Experten mit Skepsis aufgenommen.

Das universelle Gesundheitssystem bietet rund 48 Millionen Thais kostenlose medizinische Versorgung mit einem jährlichen Budget von mehr als 160 Milliarden Baht. Die Ausgaben werden steigen wegen fortgeschrittener medizinischer Technologien und der Tatsache, dass Thailand zu einer alternden Gesellschaft wird. Zwei Baht für jede Zigarettenpackung werden dem Staat voraussichtlich im Jahr Mehreinnahmen von drei Milliarden Baht bringen.

Das sei zu wenig, betont Assistenz-Professor Dr. Thira Woratanarat von der Medizinischen Fakultät der Universität Chulalongkorn. Er sieht die Erhöhung um zwei Baht als keine nachhaltige Lösung für das universelle Gesundheitssystem an. Damit werde das Programm in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Der Dozent plädiert dafür, die Mehrwertsteuer um ein Prozent anzuheben. Laut Kris Phathong, Leiter des Tabakbauernverbandes von Chiang Mai, würde die Anhebung um zwei Baht die 50.000 Tabakbauern im ganzen Land schwer treffen. Die Tabakaufkäufe seien in diesem Jahr bereits um die Hälfte zurückgegangen, weil die Steuern auf Zigaretten im letzten Jahr erhöht worden seien.