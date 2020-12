Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.20

BANGKOK: Der Michelin Guide Thailand gab am Mittwoch seine mit Spannung erwartete Auswahl der besten Restaurants des Landes bekannt - sechs Restaurants wurden mit zwei Sternen und 22 mit einem Stern ausgezeichnet.



Bei der Veranstaltung im Four Seasons Bangkok wurden außerdem 106 Restaurants mit dem Bib Gourmand und 165 Lokale mit dem Michelin Teller geehrt. Es gab zwei neu hinzugekommene Auszeichnungen - der Michelin Guide Young Chef Award und der Michelin Guide Service Award sowie eine neue Auszeichnung: der Michelin Green Star. Insgesamt wurden 34 Michelin-Sterne an 28 Restaurants in dem Guide vergeben, der Bangkok, Chiang Mai, Phuket und Phang-nga abdeckt.

In diesem Jahr ist das Chef's Table, ein französisches, zeitgenössisches Restaurant von Chefkoch Vincent Thierry, das einzige Lokal, das vom Ein-Sterne- zum Zwei-Sterne-Status aufstieg. Ihre Zwei-Sterne-Auszeichnung behalten das deutsche Restaurant Sühring der Berliner Zwillingsbrüder Mathias und Thomas Sühring, das französische Restaurant Le Normandie, das französisch-japanische Restaurant Mezzaluna, das thailändische Restaurant R-Haan und das südthailändische Restaurant Sorn. Die letzten beiden gehören zu den wenigen thailändischen Restaurants in der Welt, die eine Zwei-Sterne-Auszeichnung erhalten haben.

Von der Ein-Sterne-Gemeinschaft sind 19 Veteranen und drei Newcomer. Neu auf der diesjährigen Liste sind das Blue by Alain Ducasse, ein französisches zeitgenössisches Restaurant, das Cadence by Dan Bark, ein innovatives Restaurant, und das Sushi Masato, ein japanisches Omakase-Restaurant, alle aus Bangkok.

Zu den Restaurants, die ihre Ein-Sterne-Bewertung behalten haben, gehören Bo Lan, Canvas, Chim by Siam Wisdom, Elements, Ginza Sushi Ichi, J'aime by Jean-Michel Lorain, Khao (Ekkamai), Le Du, Methavalai Sorndaeng, Nahm, Paste, Pru, Saawaan, Saneh Jaan, Savelberg, Sra Bua by Kiin Kiin, Suan Thip und 80/20. Bangkoks beliebtes Restaurant Jay Fai behält seine Ein-Sterne-Auszeichnung zum vierten Mal in Folge und ist immer noch das einzige Street-Food-Restaurant auf der Anerkennungsliste.

Pru, das Ein-Michelin-Stern-Restaurant in Phuket, wurde ebenfalls mit einem Michelin Green Star ausgezeichnet. Die Auszeichnung hebt die Bemühungen von Restaurants hervor, die mit nachhaltigen gastronomischen Praktiken an der Spitze ihres Feldes stehen und eine Rolle bei der Umsetzung ihrer Vision spielen. Prus Philosophie beinhaltet die Minimierung des Einsatzes von Chemikalien und der Lebensmittelverschwendung bei gleichzeitiger Erhaltung der lokalen landwirtschaftlichen Artenvielfalt. Sujira Pongmorn, Chefkoch des Restaurants Saawaan, nahm den Young Chef Award mit nach Hause. Die Auszeichnung würdigt einen angehenden Kochkünstler mit außergewöhnlichem Talent und großem Potenzial.

Der Michelin Guide Thailand ist ein auf fünf Jahre angelegtes Projekt, das den Tourismus ankurbeln soll, indem es die Standards der thailändischen Gastronomie anhebt und das Image des Landes als kulinarisches Reiseziel von Weltklasse aufbaut. Die Bewertung folgt einem sehr strengen Protokoll mit anonymen Inspektoren. Die Mahlzeiten werden vom Unternehmen bezahlt und den Inspektoren ist es nicht erlaubt, mit den Medien zu sprechen. Die Sterne werden an Betriebe und nicht an Köche vergeben und jedes Jahr neu bewertet.

Ein Stern bedeutet, dass das Essen sehr gut ist; zwei Sterne bedeuten, dass das Restaurant ausgezeichnet ist und eine Reise wert ist; drei Sterne bedeuten, dass das Restaurant ein außergewöhnliches gastronomisches Erlebnis bietet, das wirklich eine besondere Reise wert ist. Der Michelin-Teller zeichnet Restaurants aus, die ein gutes Essen bieten, das mit frischen Zutaten und guter Küche gekonnt zubereitet wird. Mit dem Bib Gourmand werden kleine, feine Restaurants ausgezeichnet, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.