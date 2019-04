Staunen, Lachen, Nervenkitzel

Von: Christiane Oelrich (dpa) | 14.04.19

RAPPERSWIL (dpa) - Draußen stürmt es, dass die Zeltwände schlackern, aber drinnen setzen die Zirkusartisten Maycol und Guido Errani ihre Probe samt Lichteffekten fort, als wenn nichts wäre. Jede Übungsminute zählt, denn es sind nur noch ein paar Tage bis zum Auftakt der großen Jubiläumstournee: der Schweizer Circus Knie feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Er gibt in den nächsten Monaten 320 Vorstellungen an mehr als 30 Orten in der Schweiz.