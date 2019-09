Statue erinnert an das Baby-Dugong Mariam

Das gestorbene Baby-Dugong wird in Krabi mit einer Statue geehrt. Foto: National News Bureau Of Thailand

KRABI: In Erinnerung an das Baby-Dugong Mariam, das an einem Schock und Plastikmüll im Magen starb, wurde jetzt am Strand Nopharat Thara eine Statue enthüllt.

Damit soll auch in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die Erhaltung der Meeresressourcen geweckt werden. Der Tod der Seekuh hat das Projekt „Love Mariam, Stop Littering in Sea“ ins Leben gerufen, gegen die Verwendung von Plastiktüten und die Verschmutzung des Meeres durch Bewohner und Touristen. Mariam war eine Waise, die von ihrer Mutter verlassen aufgefunden wurde. Sie wurde ab 29. April in Khao Batu betreut und starb im August.