PATTAYA: Auch wenn in Pattaya das Songkranfest, beziehungsweise „Wan Lai“, offiziell erst am 18. April (Naklua) und 19. April (Pattaya) gefeiert wird, haben die gleichsam geliebt sowie gehassten Wasserschlachten bereits am Samstag begonnen.

Startschuss zum Wasserfest: Vor den Bars an der Beach Road reihten sich am Samstag die Wassertonnen, gespritzt wurde von früh bis spät. Hotspots waren wie gewohnt die Sois 6 bis 8.

In den berühmt-berüchtigten Songkran-Hotspots wie Soi 6, Soi 7 und Soi 8 lief am Samstag nicht nur der Alkohol in Strömen, sondern auch das Wasser und zwar von morgens bis abends! Da einige anscheindend ihre Vorfreude nicht zügeln konnten, brachen sogar bereits am Freitag in den einschlägigen Barstraßen feucht-fröhliche Wasserschlachten aus!

Doch auch entlang der gesamten Beach Road und in den touristischen Gebieten in Naklua wurde ordentlich mit Wasser gespritzt – ob mit Wasserpistolen, eimerweise oder dem Gartenschlauch!

Tropische Temperaturen perfekte Voraussetzung für Wasserschlacht

Prachtvoll geschmückte Wagen mit Buddha-Statuen und Fabelwesen der buddhistischen Mythologie konnten beim traditionellen Songkranumzug auf der North Pattaya Road bestaunt werden.

Wer kann es den vorwiegend jungen Einheimischen und Touristen verübeln? Bei den hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 35 °C tut – wenn auch manchmal unfreiwillig – eine Erfrischung richtig gut und da man in den nächsten sieben Tagen so oder so nicht trockenen Fußes in Pattaya von A nach B kommen wird, sollte man es mit Humor nehmen oder sich am besten selbst an den Wasserschlachten beteiligen!

Songkran-Muffel bleibt ohnehin nichts anderes übrig, als im Urlaubsquartier oder Eigenheim zu bleiben, wenn sie nicht bereits vor dem Start zum Wasserfest Reißaus genommen haben. Als beliebte Ziele für „Songkranflüchtlinge“ gelten unter anderem die Inselparadiese der Ostküste wie Koh Samet, Koh Chang, Koh Mak oder Koh Kood.

Vizebürgermeister Ronakit Ekasingh beim rituellen Bden einer Buddhastatue.

Vizebürgermeister luden zu Wan-Lai-Ritualen ein

An den traditionellen Bräuchen und Ritualen konnten Urlauber und Residenten am Samstag übrigens auf der großen Aktionsfläche des neuen Einkaufszentrums Terminal 21 Pattaya an der North Pattaya Road teilhaben, wo in Kooperation mit der City Hall ein traditionelles Songkranfestival veranstaltet wurde.

Mit von der Partie waren ranghohe Vertreter der Stadtverwaltung, unter anderem die Vizebürgermeister Ronakit Ekasingh, Banlue Kullavanijaya und Poramet Ngampichet, die traditionelle „Wan-Lai“-Gebräuche wie das rituelle Baden von Buddhafiguren praktizierten. Natürlich wurden auch Einheimische sowie Urlauber und Residenten herzlich dazu eingeladen, es ihnen gleich zu tun.

Auch in der Shopping Mall wurde ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten, das den Vizebürgermeistern Ronakit Ekasingh (l.) und Poramet Ngampichet (3. v. l.) sichtbar gefiel.

Songkran ist mehr als Wasserschlacht-Remmidemmi

Höhepunkt war neben unterhaltsamen, traditionellen Aufführungen wie Trommelshows und Thai-Tänzen ein Umzug mit prachtvoll geschmückten Festwagen mit goldenen Buddhastatuen sowie vielen Fabelwesen der buddhistischen Mythologie. Abgerundet wurde das Festival mit Konzerten bekannter thailändischer Künstler. Insgesamt eine gelungene Veranstaltung, mit der besonders auch Touristen aufgezeigt wurde, dass Songkran weitaus mehr ist als Wasserschlacht-Remmidemmi in den Barvierteln.