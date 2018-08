Überflutete Dörfer in der Provinz Phetchaburi. Foto: The Nation

THAILAND: Das Meteorologische Amt warnt die Bevölkerung vor weiterem Starkregen, Sturzfluten und Überschwemmungen.

Das gilt für die Bevölkerung im Norden, Osten, in den westlichen Provinzen Zentralthailands und dem Süden. Für die Andamanensee werden bis zu drei Meter hohe Wellen vorausgesagt. Kleine Schiffe sollten bis einschließlich Freitag nicht auslaufen. Kritisch ist das Hochwasser weiterhin in den Provinzen Nan und Phetchaburi. Die Ausläufer des tropischen Sturms „Bebinca“ und der Südwest-Monsun bestimmen in den kommenden Tagen das Wetter in 18 Provinzen: Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Tak, Ratchaburi, Kanchanaburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chanthaburi, Trat, Chumphon, Ranong, Phang-nga und Phuket..