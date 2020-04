Die Arbeiter des Elektrizitätswerkes waren mehrere Stunden im Einsatz. Foto: Daniel Schwarting

PATTAYA: Am Montagmittag sorgte ein heftiges Gewitter mit Starkregen nicht nur für einen unerwartet nassen Beginn des in diesem Jahr durch Spritz- und Alkoholverbot in jeder Hinsicht trockengelegten thailändischen Neujahrsfestes, das wegen der COVID-19-Gefahr offiziell auf ein bisher noch unbekanntes Datum verschoben wurde, sondern auch für einen mehrstündigen Stromausfall in Jomtien.

Aufgrund des heftigen Niederschlages nach der mehrmonatigen Trockenperiode stürzte eine Palme um und riss dabei eine Stromleitung ab. Die Arbeiter des Elektrizitätswerkes waren mehrere Stunden im Einsatz, um die Stromversorgung in dem Gebiet Jomtien Beach Road wiederherzustellen.