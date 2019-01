Starkes Erdbeben an der Küste Chiles

SANTIAGO (dpa) - Ein starkes Erdbeben der Stärke 6,7 hat am späten Samstagabend (Ortszeit) die Küste Chiles erschüttert.

Das Zentrum des Bebens lag nach Berechnungen der US-Erdbebenwarte in der Nähe von Coquimbo in einer Tiefe von 53 Kilometern. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor. In einer ersten Erklärung des Tsunami-Überwachungszentrums wurde keine Gefahr für den Pazifik-Raum festgestellt.