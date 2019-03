Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.19

BANGKOK: Die starke Baht-Währung und die schwächelnde Weltwirtschaft belasten den Tourismus.

Nach Angaben des Tourismus Council Thailand urlaubten im ersten Quartal 10,9 Millionen Ausländer im Königreich. Das war im Jahresvergleich ein Plus von nur 2,9 Prozent. Der Rat sieht aber optimistisch in das zweite Vierteljahr. Von April bis Juni werden mit 9,28 Millionen Ausländer im Jahresvergleich 4,6 Prozent mehr erwartet. Der Zuwachs aus Ostasien soll 3,1 Prozent betragen, aus der ASEAN-Region 4,3 und aus Europa 3,6 Prozent. Bis Dezember sollen nach der Prognose des Tourismusrates 40,64 Millionen Ausländer in Thailand ihren Urlaub verbringen. Sie sollen der Branche Einnahmen in Höhe von 2,2 Billionen Baht bringen.