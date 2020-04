Von: Björn Jahner | 24.04.20

PATTAYA: Die Stadt Pattaya und die Sawang Boriboon Foundation haben unter Mithilfe der Bevölkerung eine Hilfsaktion gestartet, im Rahmen derer Reis und andere Lebensmittel an hilfsbedürftige Menschen verteilt werden, die durch die Coronavirus-Krise ihren Job verloren haben und keine Chance haben, Einkünfte für lebensnotwendige Artikel zu generieren. Im Vergleich zu anderen Städten im Land ist die Situation in Pattaya höchst besorgniserregend: Zehntausende Menschen leben in der stillgelegten Entertainmenthauptstadt des Landes derzeit unter dem Existenzminimum.

Die Reis- und Lebensmittelverteilung erfolgt 10 Tage lang im gesamten Stadtgebiet.

• 20.–24. April 2020 um 12.00 Uhr: 1. Ausgabeort im Gebiet Süd-Pattaya (vor dem Rung Land Village), 2. Ausgabeort im Gebiet Jomtien (Wat Bun Kanchanaram Community Office). 3. Ausgabeort im Gebiet Pattaya Sai 3 (Wat Nong Ao-Tempel) 4. Ausgabeort im Gebiet Ost-Pattaya (Wat Dhamsamakkee).

• 20.–29. April 2020 um 12.00 Uhr: 5. Ausgabeort im Gebiet Naklua (Sawang Boriboon Thamsathan Naklua Foundation).

• 25.–29. April 2020 um 12.00 Uhr: 6. Ausgabeort an der Ban Rot Fai Schule, 7. Ausgabeort im Bereich Sukhumvit Pattaya 8 (Sportplatz vor dem Pattaya Technical College), 8. Ausgabeort im Gebiet Hua Thung (Büro der Gemeinde Hua Thung), 9. Ausgabeort in der Soi Prapa (Büro der Gemeinde Chaiyaphon Withi).

• 20.–30. April 2020 um 16.00 Uhr: 10. Ausgabeort vor der Pattaya City Hall.

Die Bevölkerung ist eingeladen, sich an der Hilfsaktion zu beteiligen. Reis und andere Lebensmittel werden in der Sawang Boriboon Thammasathan Naklua Foundation entgegengenommen. Weitere Auskünfte erhält man telefonisch unter den Rufnummern 038-222.474 und 038-253.261 sowie rund um die im Pattaya Contact Center unter Kurzwahl 1337.