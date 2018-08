Written by: Redaktion DER FARANG | 27/08/2018

Kameras zur Verkehrsüberwachung in Bangkok. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Stadtverwaltung wird an drei unfallträchtigen Straßen zehn Kameras aufstellen, um die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer zu überwachen.

Im Bezirk Lat Krabang an der Chalongkrung Road und Chalong Krung Soi 33 (beide Richtungen); im Bezirk Lat Krabang an der Romklao Road und Rom Klao Soi 50 (beide Richtungen); im Bezirk Pravet an der Chaloem Phrakiat Ratchakan Tee Kao Road und Chaloem Phrakiat Ratchakan Tee Kao Soi 12 (beide Richtungen). Bisherige Kontrollen haben ergeben, dass ein Fünftel der Motorisierten die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht einhält.