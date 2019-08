Written by: Redaktion DER FARANG | 05/08/2019

BANGKOK: Die Stadtverwaltung will an 54 Zebrastreifen von Hauptstraßen sprechende Geräte installieren, um Menschen mit Sehbehinderung das Überqueren von Straßen zu erleichtern.

Laut Waithaya Nawasetthakul, Direktor der städtischen Abteilung für Verkehrstechnik, plant der Gouverneur Sprachführungssysteme an allen 522 Zebrastreifen mit Ampeln. Im Geschäftsjahr 2020 sollen die ersten 54 installiert werden. Fußgänger können an beiden Seiten des Zebrastreifens angebrachte Knöpfe drücken und erfahren über das Sprachführungssystem, wie lange sie auf die Überquerung der Fahrbahn warten müssen bzw. wann sie diese überqueren können. Eine blinde Frau hatte Gouverneur Aswin Kwanmuang mitgeteilt, dass eines der Hindernisse für Menschen mit Sehbehinderung beim Zugang zu öffentlichen Bereichen das Fehlen eines Sprachführungssystems an Zebrastreifen ist. Bei der Installation der ersten Geräte sollen Zebrastreifen an Schulen, an Straßen mit starkem Verkehr und an touristischen Zielen bevorzugt werden.