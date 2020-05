Bundesliga-Rückkehr am 16. Mai - Corona-Änderungen beim Elterngeld

Written by: Redaktion (dpa) | 08/05/2020 | Aktualisiert um: 00:03

BERLIN: Der Termin für das Bundesliga-Comeback steht fest: Am 16. Mai soll die Saison fortgesetzt werden. Nach den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ländern verteidigt der Gesundheitsminister die Corona-Lockerungen. Wie geht es weiter mit der Lufthansa?

Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga wird am 16. Mai fortgesetzt. Die Branche spielt jedoch auf Bewährung und muss bei den Geisterspielen ohne Zuschauer strikte Vorgaben beachten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigt die beschlossenen Corona-Lockerungen, das Robert Koch-Institut betont die persönliche Verantwortung eines jeden Einzelnen. Details zum Rettungspaket der Lufthansa werden bekannt, Chinas Exporte legen zu.

FUSSBALL-BUNDESLIGA STARTET AM 16. MAI - ZWEI SPIELTAGE IM FREE-TV

Die Fußball-Bundesliga nimmt die Saison am 16. Mai wieder auf. Die 36 Profivereine entschieden sich am Donnerstag auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga dafür, den Spielbetrieb wie von Bund und Ländern vorgegeben erst in der zweiten Mai-Hälfte fortzusetzen und nicht schon am 15. Mai. Zumindest an zwei Spieltagen können Fans live im Free-TV dabei sein. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Konferenz-Schalten von den Geisterspielen der 1. Liga am Samstag und der 2. Liga am Sonntag am 26. und 27. Spieltag auf seinem frei zugänglichen Kanal Sky Sport News HD.

ROBERT KOCH-INSTITUT: CORONA-RISIKO BLEIBT

Das Robert Koch-Institut hat angesichts der neuen Lockerungen in der Corona-Pandemie die persönliche Verantwortung eines jeden Einzelnen in dieser Krise betont. «Wir sind nicht in Sicherheit mit dieser neuen Phase», sagte Vize-Chef Lars Schaade. «Wir haben es selbst in der Hand, ob es eine zweite Welle geben wird.» Am wichtigsten blieben Abstandsregeln, Hygiene und die Arbeit der Gesundheitsämter. Die Pandemie sei nicht zu Ende, es gebe keinen Grund für eine Entwarnung. «Das kann noch Monate dauern.» Nach den Zahlen des Instituts steigt die Sterbequote im Zusammenhang mit Covid-19 in Deutschland weiter an. Mit 7119 Menschen, die im Zusammenhang mit Corona starben, liegt sie nach Auskunft vom Donnerstagmittag nun bei 4,3 Prozent aller nachweislich infizierten Menschen.

SPAHN VERTEIDIGT BUND-LÄNDER-BESCHLÜSSE ZU CORONA-LOCKERUNGEN

Gesundheitsminister Jens Spahn hat die von Bund und Ländern beschlossene weitere Lockerung von Corona-Beschränkungen verteidigt und begrüßt ein stärker regionales Vorgehen. «Wir haben insgesamt einen guten Ausgleich gefunden miteinander», sagte der CDU-Politiker in Berlin. Wichtig seien gemeinsame Kriterien und Maßstäbe. Es gehe um die Balance, die Infektionsdynamik weiterhin niedrig zu halten, und gleichzeitig so viel Normalität wie möglich. Spahn warnte davor, den Eindruck zu erwecken, die Krise wäre schon vorbei. «Wir sind noch mitten in dieser Pandemie.»

BUNDESTAG BESCHLIESST CORONA-ÄNDERUNGEN BEIM ELTERNGELD

Wegen der Corona-Krise sollen Mütter und Väter keine Abstriche beim Elterngeld hinnehmen müssen. Der Bundestag beschloss einen Gesetzentwurf der großen Koalition, der die Berechnungsgrundlage vorübergehend ändert. Normalerweise wird das durchschnittliche Nettoeinkommen der zwölf Monate vor der Geburt für die Berechnung herangezogen. Wenn jemand wegen der Krise gerade weniger verdient, sollen die betreffenden Monate nun nicht mitgerechnet werden, so dass das Elterngeld nicht niedriger ausfällt. Wer in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeitet und deswegen gerade keine Elternzeit nehmen kann, darf diese außerdem aufschieben.

DETAILS ZUM RETTUNGSPAKET - LUFTHANSA ZUM SCHNÄPPCHEN-PREIS?

Die Lufthansa hat einen Zwischenstand zu den laufenden Rettungsverhandlungen mit der Bundesregierung veröffentlicht. Laut einer Pflichtmitteilung an die Börse umfasst das Gesamtpaket ein Volumen von 9 Milliarden Euro. Neben einer stillen Beteiligung des bundeseigenen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) geht es um einen Kredit in ungenannter Höhe und eine direkte Beteiligung des Bundes am Grundkapital des Dax-Konzerns. Auch will der Staat im Aufsichtsrat vertreten sein. Zum Punkt der Kapitalbeteiligung des Bundes bis zu einer Sperrminorität von 25 Prozent plus einer Stimme werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, berichtet das Unternehmen. In einer Variante könnte der WSF bereits zum Nennwert der Aktie von 2,56 Euro zum Zuge kommen - bei einem aktuellen Aktienkurs von um die 8 Euro.

TROTZ CORONA-PANDEMIE: CHINAS EXPORTE LEGEN WIEDER ZU

Chinas Exporte sind trotz des globalen Coronavirus-Ausbruchs im April überraschend gestiegen. Wie die Pekinger Zollbehörde mitteilte, legten die Ausfuhren im Vergleich zum April des Vorjahres um 3,5 Prozent zu. Deutlich bergab ging es dagegen mit den Importen, die um 14,2 Prozent einbrachen. Analysten hatten sowohl bei Ein- als auch bei Ausfuhren mit einem deutlichen Rückgang gerechnet. Die strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatten die chinesische Wirtschaft seit Ende Januar praktisch zum Stillstand gebracht. Die Auswirkungen wurden daher besonders im Februar spürbar.

SCHRITTWEISE LOCKERUNGEN IN FRANKREICH AB 11. MAI

Frankreich will ab dem 11. Mai die strengen Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus schrittweise lockern. «Dies ist eine neue Etappe im Kampf gegen die Epidemie, es ist eine gute Nachricht für Frankreich, für das französische Volk», sagte Frankreichs Premier Édouard Philippe nach einer Regierungssitzung unter Vorsitz von Präsident Emmanuel Macron. Das Datum 11. Mai hatte Macron für die erste Phase der Lockerungen bereits vor einigen Wochen angekündigt. Der Staatschef und die Regierung wollten jedoch kurzfristig entscheiden, ob die Situation im Land eine Lockerung zulasse.