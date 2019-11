Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.19

BANGKOK: Der finnische SuperPark eröffnet an diesem Wochenende im Einkaufszentrum Iconsiam am Ufer des Flusses Chaoa Phraya.

Auf 4.000 Quadratmetern erstreckt sich der Indoor-Aktivitätspark, der 25 unterhaltsame Attraktionen für alle Altersgruppen verspricht. „Der SuperPark ist ein Ort, an dem Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Eltern und sogar Großeltern zusammen Spaß haben können“, sagte Juha Tanskanen, der Geschäftsführer des finnischen Unternehmens. Der Bau hat mehrere Millionen US-Dollar gekostet und ist nach den Standorten in Finnland und Hongkong der drittgrößte Park.

Der SuperPark verfügt über drei Bereiche mit Spielaktivitäten für jüngere Kinder und Eltern, darunter Flying Fox (Seilrutsche), Tube Slide (Riesenrutsche) und Kid's Adventure City (finnischer Designspielturm). Ein Spielfeld bietet SuperTennis, Besucher können sich weiter an Baseball 2.0 oder Street-Basketball versuchen. Der dritte Bereich ist die Freestyle-Halle, in der Teenager in den sieben Meter hohen SuperBigDrop eintauchen, Skate and Scoot World ausprobieren oder beim Eislaufen einen Dreifach-Lutz versuchen können. Die Preise im Spiel- und Abenteuerpark variieren nach einem Bericht der „Bangkok Post“ je nach Uhrzeit und Tag zwischen 220 und 650 Baht.