PATTAYA: Das städtische Umweltamt initiiert in Zusammenarbeit mit der Suan Kaew Foundation eine lobenswerte Recyclingaktion unter dem Motto „3Rs“ - „Reuse, Reduce, Recycle“ (Wiederverwertung, Reduzierung, Recycling), bei der die Einwohnerschaft von Pattaya aufgerufen wird, defekte oder beschädigte Gegenstände zu spenden, die im Haushalt unnütz geworden sind und ansonsten auf Deponien oder schlimmstenfalls unachtsam auf wilden Müllkippen entsorgt werden, die stadtweit wie Pilze aus dem Boden schießen und den Bedarf der Bevölkerung der Touristenmetropole an Umweltaufklärung unübersehbar verdeutlichen.

Pünktlich zum traditionellen Frühjahrs­putz können am Donnerstag, 18. April beschädigte Gegenstände wie Bekleidung, Decken, Kopfkissen, Bettwäsche, Romane, Taschen, Elektrogeräte, Möbel, Computer sowie auch Baumaterialien wie Steinbruch, Holz, Fliesen, Ziegel und Möbel an der Muang Pattaya 2 School/ Charoen Rat Uthit (Moo 2, 5 Sukhumvit Road) in Naklua kostenlos entsorgt werden. Sie kommen der Suan Kaew Foundation zugute, die das unnütz gewordene Gerümpel zu dringend benötigten Nutzgegenständen aufbereitet und an arme und einkommensschwache Menschen am Rande der Gesellschaft verteilt. Die Aktion knüpft somit an dem derzeit weltweit absolut angesagten Trend des „Upcycling“ an, bei dem Abfallprodukte oder nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt werden.



Auskünfte Auskünfte erteilt das Umweltamt Pattaya unter den Rufnummern 038-253.276 und 081.949.5418, jedoch nur auf Thailändisch Es wird empfohlen, sich den Termin auf jeden Fall nochmal vorher bestätigen zu lassen im Hinblick, dass an diesem Tag in Naklua das Songkran-Fest gefeiert wird.