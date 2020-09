PATTAYA: Ein tierischer Spaß erwartet die Besucher der „Pattaya Dog Show“, die von Donnerstag, 17. September bis Montag, 21. September im G Floor und in der ersten Etage des Einkaufszentrums CentralFestival Pattaya Beach veranstaltet wird.

Geboten werden viele unterhaltsame Aktivitäten rund um den besten Freund des Menschen, unter anderem eine „Dog Talent Show“ (19. und 20. September), eine „Dog Idol Show“ (19. und 20. September), ein „Dog Market“ mit vielen Accessoires, Zubehör und Pflegeprodukten für Hunde; ein „Dog Studio“, in dem Bello professionell in Szene gesetzt wird und vieles mehr. Hundebesitzer können sich zudem eine ID-Card für ihren geliebten Vierbeiner anfertigen lassen.

Höhepunkt der „Pattaya Dog Show“ ist das „Dog Cafe on the Beach“, in dem die Besucher beim Kaffee mit geduldigen Vierbeinern um die Wette kuscheln können. Mehr auf Facebook.

Pattaya Dog Show @ CentralFestival Pattaya Beach, Beach Road. 17.–21. September. Standort auf Google Maps.