Spannende Kämpfe und exotische Genüsse

PATTAYA: Neun Tage lang kommen Kampfsport- und Thai-Food-Fans gleichermaßen auf ihre Kosten, wenn am Strand und auf der Strandpromenade in Central Pattaya von Sonntag, 8. März bis Montag, 16. März zum ersten Mal das Festival „The Glory Pattaya“ unter dem Motto „Where Culture, Fun & Friendship Meet“ ausgerichtet wird.

Die Besucher dürfen sich auf spannende und unterhaltsame Kampfsportaufführungen der besten Muay Thai- und Muay Boran-Kämpfer und Kickboxer freuen. Abgerundet wird das Festival mit den besten kulinarischen Genüssen, die die Thai-Küche zu bieten hat. Zum Shoppen und Schlemmen lädt eine große Marktmeile auf der Strandpromenade mit vielen Verkaufsständen und Straßenküchen ein.



Der Eintritt zum Festival ist frei. Weitere Infos auf Facebook.

The Glory Pattaya – Where Culture, Fun & Friendship Meet, So., 8. März–Mo., 16. März, 17.00–20.00 Uhr, Central Pattaya, Beach Road. Standort auf Google Maps.