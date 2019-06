Sozialbauprojekt auf Koh Si Chang

Von: Björn Jahner | 30.06.19

THAILAND: Niedrigverdiener sollen schon bald die Chance erhalten, ein Eigenheim auf Koh Si Chang in der Provinz Chonburi erwerben zu können.

Der stellvertretende Generaldirektor der Forstabteilung, Paramin Wong­suwat, informierte kürzlich über das Sozialbauprojekt. 111 sogenannte „Baan-Mankhong“-Häuser sollen auf einem staatlichen Grundstück der kleinen Insel errichtet werden, die sich 12 Kilometer von der Küste des Bezirks Si Racha entfernt befindet. So soll die Lebensqualität von Menschen mit niedrigem Einkommen erhöht werden, die auf dem Eiland leben. Für das Projekt verantwortlich zeichnet das Community Organizations Development Institute. Mit den 111 Häusern erhalten mehr als 400 einkommensschwache Inselbewohner die Option auf ein Eigenheim. Der Bürgermeister der Gemeinde Koh Si Chang, Damrong Phetra, kündigte an, das baumlose Grundstück aufzuforsten und die entstehende Wohnsiedlung an das Entwässerungs- sowie Müllentsorgungssystem der Insel anzuschließen.