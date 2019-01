Von: Björn Jahner | 18.01.19

HUA HIN: Immer mehr Rentner aus deutschsprachigen Ländern entscheiden sich, den Lebensabend unter der Sonne der Tropen in Thailand zu verbringen. Aus gutem Grund: die Kosten für einen Pflegeplatz in der Heimat übersteigen nicht selten die tatsächlich gebotene Qualität und eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung ist wohl nur für die wenigsten Privilegierten finanziell zu stemmen. Hier setzt Sunshine International an, eine Vier-Sterne-Altersresidenz unweit des Königlichen Sommerpalastes in Hua Hin, die sich auf die Ansprüche pflegebedürftiger europäischer Ruheständler spezialisiert hat und im Januar 2019 erweitert wird.

Im November 2017 eröffnet, bietet die moderne und im schicken Boutique-Stil errichtete Seniorenresidenz alle Zutaten, um dem letzten Lebensabschnitt sorgenfrei entgegenzutreten. Angeboten werden luxuriöse Apartments mit einer Wohnfläche von wahlweise 43 oder 86 Quadratmeter, die alle Ausstattungsmerkmale erfüllen, um den verdienten Ruhestand in vollen Zügen zu genießen. Alle Suiten umfassen ein oder zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine europäische Küche und private Balkone mit Poolblick. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen ein 40-Zoll-Flachbildfernseher, eine Waschmaschine, geschmackvolle Einbaumöbel, ein Doppel- oder Einzelbett, Heiß- und Kaltwasser sowie eine Klimaanlage.

Herzstück der Residenz, ist ein einladender Salzwasser-Swimmingpool, umgeben von einem tropischen Garten, der nicht nur für Erfrischung an heißen Tagen sorgt, sondern natürlich auch als beliebter Treffpunkt der Bewohner gilt. Ebenfalls das hauseigene Restaurant Heaven’s View. Das gemütlich eingerichtete Lokal ist perfekt, um miteinander ins Gespräch zu kommen oder sich stressfrei an europäischen und thailändischen Speisen zu laben, wenn man einfach mal keine Lust hat, den Herd selbst anzuschmeißen.

Luxuriöser Service statt Heimtristesse

Beim Rundgang durch die Anlage wird man das Gefühl nicht los, sich in einem behaglichen Luxushotel statt in einer Seniorenanlage zu befinden. Das ist gemäß Andrew Stocks, Geschäftsführer von Sunshine International, auch der feine aber entscheidende Unterschied, zu einem gewöhnlichen Alters- oder Pflegeheim in der fernen Heimat. Die Gäste erfahren hier sämtliche Dienstleistungen, die man sonst nur von einem Hotel gehobenen Standards her kennt. Als Beispiele zählt er Zimmer- und Wäschereiservice, Bettwäschewechsel, tägliche Suiten-Reinigung, Gratis-Wi-Fi-Internet sowie Massage und Pediküre auf. Allesamt Annehmlichkeiten, die für ein hohes Maß an Lebensqualität sorgen und sich positiv auf das persönliche Wohlbefinden auswirken. Im Angebot steht zudem ein Shuttlebus-Service in die Stadt, um auch im Alter mobil zu bleiben, die Umgebung zu erkunden, sich mit Freunden zu treffen oder neue Freundschaften zu schließen.

Für pflegebedürftige Personen steht ein professionelles, englischsprachiges Pflegeteam 24 Stunden in Bereitschaft, das sich um alle gesundheitlichen Belange der Gäste kümmert und unkompliziert über einen Button angefordert werden kann. Und da jeder Mensch verschieden ist, versteht es sich von selbst, dass jeder Gast selbst über das Maß und den Umfang der Pflege und Betreuung entscheidet. Egal, ob täglicher Routinecheck, zum Beispiel von Blutdruck, Sauerstoff, Cholesterin, Zuckerspiegel, Sehstärke und Triglyceride oder Rund-um-die-Uhr-Betreuung, alles kann, nichts muss!

