Written by: Björn Jahner | 07/09/2020

PATTAYA: Im Begegnungszentrum Pattaya (BZ) wird immer im Wechsel zu den Gottesdiensten der evangelischen Gemeinde ein Sonntags-Matinee zu verschiedenen Themen veranstaltet, bei denen die Referenten Themen aufgreifen, die für ausländische Residenten in Thailand von Interesse sind.

Nach dem gut besuchten Workshop zur Online-Durchführung der 90-Tahe-Meldung (TM47) am 29. August fand am vergangenen Sonntag die erste Sonntags-Matinee der diesjährigen Saison im BZ statt. Das Thema des Referenten Andreas Oesterle war eine allgemeine Einführung in die historische Entwicklung, die verschiedenen Schulen und die Glaubensgrundsätze des Buddhismus. Nach einem leckeren Mittagessen im BZ-Café trafen sich einige Teilnehmer noch zu einer abschließenden Diskussionsrunde.

Das nächste Sonntags-Matinee zum Thema „Verkehrsunfall in Thailand – Wie verhalte ich mich im Fall eines selbst- bzw. unverschuldeten Unfalls?“ findet am Sonntag, 13. September um 11.00 Uhr statt. Um eine Anmeldung per E-Mail und eine Spende von 50 Baht pro Person wird gebeten.

Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road (zw. Soi 11 &13). Standort auf Google Maps. Mehr im BZ-Blog.