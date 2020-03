Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.20

BANGKOK: Trotz der Besorgnis über den Ausbruch des Coronavirus sollen die von der Regierung geplanten Veranstaltungen zum thailändischen Neujahrsfest stattfinden – wenn auch mit einigen Änderungen.

Laut dem Gouverneur der thailändischen Tourismusbehörde (TAT), Yuthasak Supasorn, gibt es bisher keine offizielle Ankündigung der Regierung, Songkran abzusagen. Es müssten aber einige Anpassungen an den Aktivitäten als Reaktion auf die anhaltende Epidemie und der Dürre landesweit vorgenommen werden. Ein Sprecher des Ministeriums für Tourismus und Sport sagte jedoch, das Festival könne je nach Situation insgesamt abgesagt werden: „Wir denken darüber nach, aber viele Veranstaltungen wurden bereits von den Organisatoren selbst gecancelt.“ Die Öffentlichkeit sollte von Massenversammlungen Abstand nehmen, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern.

Bei der thailändischen Neujahrsfeier gehen normalerweise Millionen Thais, aber auch ausländische Touristen, auf die Straße, um an den Wasserschlachten teilzunehmen. Diese Veranstaltungen finden normalerweise vom 13. bis 15. April statt, obwohl die Feierlichkeiten in einigen Provinzen, zum Beispiel in Pattaya, um eine Woche verlängert werden.