Sonderfahrt mit dem „Rod Fai Loi Nam“

BANGKOK/LOPBURI: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) hat die Kampagne „Rod Fai Loi Nam“ initiiert, im Rahmen derer Tagesausflüge mit einem Sonderzug zum Pasak-Jolasid-Damm in der Provinz Lopburi angeboten werden.

Da die Bahnstrecke mitten durch den Wasserspeicher führt, der zum Ende der Monsunzeit reichlich mit dem kostbaren Nass gefüllt ist, wirkt es so, als wenn der Zug über das Wasser schweben würde, was auch die thailändische Bezeichnung „Rod Fai Loi Nam“ ausdrückt. Der Tagesausflug wird bis Januar 2021 an jedem Wochenende angeboten, unter Ausnahme des 5., 26. und 27. Dezember 2020 sowie 2. und 3. Januar 2021.

Der Zug startet am Bangkoker Hauptbahnhof Hua Lamphong um 07.10 Uhr und stoppt auf dem Weg nach Lopburi an den wichtigsten Stationen der Strecke, darunter Bang Sue, Don Mueang, Ayut­thaya und Saraburi. In der Seemitte des Pasak-Jolasid-Damms legt der Zug einen 30-minütigen Stopp ein, damit die Fahrgäste Fotos vom „Rod Fai Loi Nam“ schießen können. Anschließend fährt der Zug bis zur Endstation Khok Salung, bevor er um 11.42 Uhr zum Damm zurückkehrt, wo die Tagesausflügler die Möglichkeit erhalten, den Nachmittag am Wasserreservoir zu verbringen, an dessen Ufer sich viele kleine Seerestaurants befinden. Die Rückfahrt nach Bangkok erfolgt um 15.30 Uhr, Ankunft in Hua Lamphong um 18.50 Uhr.

Der Fahrkartenpreis (Hin-/Rückfahrtticket) beträgt 290 Baht für einen Platz in der dritten Klasse und 490 Baht für einen Platz in der zweiten Klasse (klimatisiert). Gruppen, die Privatsphäre schätzen, wird angeboten, einen ganzen Waggon zu chartern. Die Preise beginnen bei 34.000 Baht für 20 Personen und reichen bis zu 51.400 Baht für 110 Personen. Darüber hinaus ist auch ein VIP-Waggon für 40.000 Baht erhältlich, der Tagungsausstattung für acht bis 40 Teilnehmer bietet und vorwiegend von Unternehmen für Firmenausflüge gechartert wird.

Fahrkarten für den Tagesausflug „Rod Fai Loi Nam“ sind 30 Tage lang in allen Bahnhöfen landesweit erhältlich. Auskünfte erhält man bei der SRT-Hotline unter der Kurzwahl 1690. Mehr erfährt man bei der SRT.