Von: Redaktion DER FARANG | 22.05.19

NARATHIWAT: Die 4. Armee will Soldaten in die drei von Gewalt beherrschten südlichen Grenzprovinzen entsenden, um mit den Einheimischen in den Dörfern zu leben. Sie sollen deren Sicherheit gewährleisten und den Einfluss der militanten Separatisten in der Region verringern.

Der Armeechef General Pornsak Poonsawat denkt an Teams, die sich einer speziellen Ausbildung unterzogen haben. Sie könnten ihre Außenposten verlassen und in Dörfern in Pattani, Yala und Narathiwat leben. Wegen der Sicherheitsmaßnahmen müssten Soldaten mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt treten, indem sie sich im Rahmen einer Militäroperation in Dörfern aufhalten, um Menschen zu schützen und Aufständische unter Druck zu setzen. Generalleutnant Pornsak sagte, Gemeindevorsteher und religiöse Führer sollten mit Staatsbeamten zusammen arbeiten, um die Gemeinden im tiefen Süden zu schützen.