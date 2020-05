Soldaten schneiden kostenlos Haare

Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.20

Militärstützpunkt Lopburi hilft den Menschen mit kostenlosen Haarschnitten. Foto: The Nation

LOPBURI: Das Fort Bhumibol in der Provinz Lopburi bietet Einheimischen kostenlos Haarschnitte an, um den Ansturm auf Friseurläden zu verringern und in Zeiten des Coronakrise Geld zu sparen.

Alles, was die Kunden tun müssen, um sich kostenlos die Haare schneiden zu lassen, ist die Einhaltung strenger Hygienevorschriften in der Artilleriebasis. „Um den Service in Anspruch nehmen zu können, müssen die Leute ihre Körpertemperatur überprüfen lassen, außerdem müssen sie eine Gesichtsmaske tragen und einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten", heißt es bei der Einheit. Die Militärfriseurinnen und -friseure verwenden Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, um ihre Hände und Werkzeuge zu reinigen. Und sie greifen nicht zu Rasiermessern.