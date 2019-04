Solarpark auf dem Wasser

THAILAND: Mit schwimmenden Photovoltaikmodulen will die Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) die erneuerbare Energieproduktion in Thailand voranbringen und dabei nicht kleckern, sondern klotzen. Für zwei Milliarden Baht soll das größte schwimmende Photovoltaik-Kraftwerk der Welt entstehen. Die Ausschreibung für die Bau- und Installationsrechte ist für den Zeitraum zwischen Mai und Oktober geplant. Voraussetzung dafür schuf der Nationale Rat für Energiepolitik, der Egat eine Quote von 2.750 Megawatt (MW) für schwimmende PV-Anlagen genehmigte.

