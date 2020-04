ST. PÖLTEN: Mit einem Schraubenzieher soll ein 57-Jähriger in Österreich seinen Vater erstochen haben. Die Leiche des 85 Jahre alten Opfers weise mehrere Stichverletzungen im Oberkörper auf, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Sohn sei geständig. Das Motiv für die Tat sei noch unklar.

Sohn und Vater lebten gemeinsam in einem Haus in St. Pölten. Die Tochter des 85-Jährigen hatte ihren toten Vater am Donnerstag in der Badewanne entdeckt, als sie nach ihm schauen wollte. Der unter Vormundschaft stehende Sohn ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Eine psychische Erkrankung des Verdächtigen könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es.