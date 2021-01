So jung und schon Barthaare

Written by: Redaktion (dpa) | 05/01/2021

WIEN: Erst einen Monat alt und schon einen Bart: Im Tiergarten Schönbrunn sind Kaiserschnurrbarttamarine zur Welt gekommen.

«Markenzeichen dieser Krallenaffenart ist ihr langer, weißer Schnurrbart, den Weibchen und Männchen tragen. Auch bei den drei Winzlingen ist der Bartansatz bereits gut zu sehen», so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Dienstag. Für die Eltern Tamaya und Purple ist es der erste Nachwuchs. Um die Drillinge kümmert sich - wie bei der Affenart üblich - meist der Vater. Ob es sich um Weibchen oder Männchen handelt, konnten die Tierpfleger noch nicht erkennen. Heimisch sind die Kaiserschnurrbarttamarine in den Regenwäldern Südamerikas.