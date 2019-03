Snowden-Helfer aus Hongkong erhalten Asyl in Kanada

TORONTO (dpa) - Eine Philippinerin und ihre Tochter, die dem Whistleblower Edward Snowden 2013 Unterschlupf in ihrer Wohnung in Hongkong gewährten, haben in Kanada Asyl erhalten. Die 42-jährige und ihre sieben Jahre alte Tochter landeten am Montagabend (Ortszeit) auf dem Flughafen von Toronto.

Zuvor hatte Kanada beiden einen Flüchtlingsstatus zuerkannt. Als Flüchtlinge würden sie von ihrer Nonprofit-Organisation finanziert, sagte der Sprecher der kanadischen Organisation For the Refugees, Ethan Cox, der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Anwaltsgruppe gründete die Organisation 2016, um drei Familien zu unterstützen, die den früheren US-Geheimdienstzuarbeiter Snowden nach seinen Enthüllungen von Informationen des US-Geheimdienstes NSA versteckt hatten. «Die Uhr tickt weiterhin für drei andere Flüchtlinge und ihre zwei kleinen Kinder», sagte die Anwältin der Organisation Christina Rogov am Montag.