BANGKOK: Die Stadtverwaltung erwartet für eine Woche und somit über die Weihnachtstage eine erhebliche Luftverschmutzung.

Der Sprecher der Stadt, Pongsakorn Kwanmuang, sagte den Medien, das Rathaus bereite Maßnahmen vor, um die Rückkehr der gefährlichen kleinen Staubpartikel zu bekämpfen, deren Höchstwerte zwischen diesem Donnerstag, Heiligabend, und dem nächsten Dienstag vorhergesagt werden. Der Anstieg der PM2,5-Werte wird insbesondere durch den derzeitigen Mangel an Luftzirkulation verursacht.

Das Pollution Control Department hat den maximalen „sicheren" PM2,5-Wert des Landes auf 50 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) festgelegt, was doppelt so hoch ist wie die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Um die PM2,5-Werte unter dieser Marke zu halten, will die Stadtverwaltung notfalls Lastwagen mit sechs oder mehr Rädern die Einfahrt in die Innenstadt von Bangkok zwischen 6 und 21 Uhr verbieten. Sobald die Werte 50 µg/m³ in den meisten Gebieten überschreiten, würden die Schulen für drei Wochentage geschlossen.