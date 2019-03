Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.19

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Ein Wissenschaftler hat die Regierung aufgefordert, den Ausnahmezustand zu erklären, weil der Smog in den meisten nördlichen Provinzen katastrophale Ausmaße angenommen hat.

Der Bevölkerung im Norden wird empfohlen, sich in klimatisierten Gebäuden aufzuhalten und alle Aktivitäten außerhalb der Unterkünfte zu vermeiden. Denn im Raum Chiang Mai wurden am Samstagmorgen PM2,5-Werte von über 700 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Witsanu Attavanich, Dozent an der Kasetsart University, sagte, dass mit den gesundheitsgefährdenden PM2.5-Verschmutzungen der Luft von mehr als 500 Mikrogramm die örtlichen Behörden überfordert seien und die Zentralregierung jetzt den Ausnahmezustand erklären sollte.

„Ein solch katastrophaler PM2,5-Wert ist wahrscheinlich der höchste jemals in Thailand verzeichnete", sagte Witsanu. Das Einatmen von nur 100 Mikrogramm PM2,5 werde bereits als sehr gesundheitsschädlich für gesunde Menschen angesehen. Chiang Mai war am Samstag ab 11 Uhr erneut die am stärksten verschmutzte Stadt der Welt.