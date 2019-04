CHIANG RAI: Ein stärkerer politischer Wille sei erforderlich, um gegen den Anbau von Mais sowohl in Thailand als auch in den Nachbarländern vorzugehen. Andernfalls werde das Problem des grenzüberschreitenden dichten Dunstes in Nordthailand nie gelöst werden, warnen Umweltexperten.

Laut Greenpeace sollte die gefährliche Luftverschmutzung in Mae Sai der Provinz Chiang Rai den Behörden und politischen Entscheidungsträgern in der Mekong-Unterregion als Weckruf dienen. Sie sollten das Problem ernst nehmen und bei der Lösung des Problems zusammenarbeiten. Es seien strengere Vorschriften erforderlich, um die transnationale Lebensmittelindustrie daran zu hindern, nicht nachhaltige Monokulturen wie Mais auszubauen. Die Lieferkette der Lebensmittelindustrie sollte nachhaltiger gestaltet werden.

Nach Angaben der Behörde für die Kontrolle der Umweltverschmutzung (PCD) war die nördliche Stadt Mae Sai im letzten Monat an jedem Tag mit extrem hohen PM2,5-Werten belastet (Feinstaub mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern). An keinem Tag wurde ein PM2.5-Wert unter 90 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Der 30-Tage-Durchschnitt lag bei 169 mcg und der höchste Wertbetrug 452. Der Grenzwert von PM2,5 liegt in Thailand bei 50mcg, während der der Weltgesundheitsorganisation 25mcg beträgt.

„Die Smog-Krise in Mae Sai spiegelt deutlich das Versagen unserer Regierung wider, die grenzüberschreitende Dunstfrei-Roadmap wirksam umzusetzen und mit Nachbarländern in der Mekong-Unterregion zusammenzuarbeiten, um Waldbrände und die Verbrennung im Freien zu kontrollieren", sagt Tara Buakamsri, Direktor von Greenpeace Thailand. Laut Tara glauben viele Wissenschaftler und Experten, dass der Monokultur-Maisanbau einer der Hauptgründe für den saisonalen Smog in diesem Teil der Mekong-Unterregion ist. Landwirte in Thailand, Myanmar und Laos seien in die Wälder eingedrungen, um ihre landwirtschaftlichen Betriebe für den Vertragsanbau von Mais auszubauen. Und sie verwendeten weiter die Brandrodungstechnik.