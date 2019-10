Smog kann Schaden in Millionenhöhe verursachen

BANGKOK: Das Kasikorn Research Center (K-Research) warnt vor den hohen Kosten der Luftverschmutzung, sollte der Dunst länger anhalten.

Eine vorläufige Schätzung von K-Research ergab, dass die entgangenen Erlöse für die von Umweltverschmutzung betroffenen Menschen 700 bis 800 Millionen Baht betragen werden, wenn der Smog bis zum 12. Oktober anhält. Zusätzliche Auswirkungen auf den Tourismus und damit verbundene Unternehmen sind nach Angaben des Zentrums noch nicht absehbar. Unter Berufung auf Daten von Aqicn.org schätzt K-Research, dass die Luftverschmutzung schwerwiegender ausfallen könnte als zu Beginn dieses Jahres.

Dem Bericht zufolge erreichte der PM2,5-Gehalt in einigen Gegenden Bangkoks am 30. September bereits 202 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg / m3). Die Emissionen von Fahrzeugen haben dazu geführt, dass in mehreren Gebieten des Großraums Bangkok weiterhin feiner PM2,5-Partikelstaub vorhanden ist. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Sicherheitsgrenze von PM2,5 auf 25 µg / m3 festgelegt, während in Thailand die Sicherheitsgrenze 50 µg / m3 gilt.