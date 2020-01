Skifahrer aus Deutschland stirbt bei Unfall auf Schweizer Piste

St. Moritz (dpa) - Ein Skifahrer aus Deutschland ist in der Schweiz bei einer Kollision auf einer Piste gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 57-Jährige bei der Kollision im Skigebiet Corviglia bei St. Moritz über den Pistenrand geschleudert. Trotz Reanimation starb der Mann vor Ort. Woher genau aus Deutschland er stammte, blieb zunächst unklar. Ein 52-Jähriger aus der Schweiz wurde bei dem Unfall am Donnerstagmittag leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.