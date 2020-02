SEE (dpa) - Ein 48 Jahre alter Mann aus der Nähe von Stuttgart ist nach einem Skiunfall im österreichischen Tirol gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann im Skigebiet See in einer Rechtskurve aus zunächst unbekannter Ursache von der Piste abgekommen und gegen eine Baumgruppe geprallt. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der Mann am Sonntag noch an der Unfallstelle.