Simbabwes Ex-Präsident Mugabe wird auf Heldenacker beigesetzt

HARARE (dpa) - Simbabwes verstorbener Ex-Präsident Robert Mugabe soll am kommenden Sonntag auf einem Heldenacker beigesetzt werden. Nach Regierungsangaben vom Wochenende soll der Leichnam am Mittwoch aus Singapur kommend eintreffen, wo der umstrittene Langzeitherrscher am Freitag 95-jährig gestorben war. Beim Heldenacker handelt es sich um eine am Rande der Hauptstadt Harare gelegene Begräbnisstätte für die politische Führung des Landes, die sich im Befreiungskampf hervorgetan hat. Auch Mugabes verstorbene erste Frau Sally wurde dort beerdigt.

«Die Pläne sehen vor, dass der frühere Präsident Mugabe am Sonntag auf dem Nationalen Heldenacker beigesetzt wird», sagte am Sonntag Regierungssprecher George Charamba der Deutschen Presse-Agentur. Im Haus des Verstorbenen südwestlich von Harare gab es am Wochenende verschärfte Sicherheitsbestimmungen. Bewaffnete Sicherheitsleute befragten Bewohner des Stadtteils, die dort kondolieren wollten.

Mit dem Tod von Simbabwes früherem Langzeitpräsidenten Robert Mugabe ist in dem völlig verarmten südafrikanischen Land eine Ära zu Ende gegangen. In zahlreichen Nachrufen auf ihn wurde er sowohl als Freiheitsheld wie auch als machthungriger Despot gewürdigt.