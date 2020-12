Von: Björn Jahner | 27.12.20

PATTAYA: Am Donnerstag, 31. Dezember wird in der Pit Bull Bar an der Naklua Road, Ecke Soi 33, ab 19.00 Uhr feucht-fröhlich mit ausgelassener Livemusik ins neue Jahr hineingefeiert.

Staubi und Frank bedanken sich bei ihren Gästen für die entgegengebrachte langjährige Treue mit einem Gratis-Buffet mit Spanferkel-BBQ.