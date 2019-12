Von: Björn Jahner | 25.12.19

PATTAYA: Kalorien anhäufen und wieder heruntertanzen kann man am Dienstag, 31. Dezember im Siam@Siam Design Hotel Pattaya.

Unter dem Motto „Eat Your Way to 2020“ wird im Big Fish Restaurant (6. Etage) ab 18 Uhr ein Premium-Meeresfrüchte-BBQ-Buffet mit Livemusik angeboten. Buffetpreis: 2.999 Baht net. inkl. Willkommensgetränk und Eintritt zur Countdown-Party in der Sky Bar. In der Gravity Lounge (24. Etage) wird ab 18 Uhr ein Premium-Meeresfrüchte-BBQ-Buffet mit Livemusik und Countdown-Party ausgerichtet.

Buffetpreis: 5.555 Baht net. inkl. Willkommensgetränk. Unter dem Motto „Let’s Turn 20!“ wird hoch über den Dächern der Touristenmetropole ab 19 Uhr eine Countdown-Party in der Sky Bar (27. Etage) veranstaltet. Eintritt: 1.500 Baht net. inkl. Willkommensgetränk.

Reservierung, Tel.: 038-930.600. Ort: Siam@Siam Design Hotel Pattaya, Second Road, Nord-Pattaya. Mehr erfahren Sie über die Webseite: Siam At Siam Design Hotel Pattaya.