Written by: Björn Jahner | 23/12/2020

PATTAYA: Im Siam@Siam Design Hotel Pattaya, Second Road, wird am Donnerstag, 31. Dezember von 18.00 bis 01.00 Uhr hoch über den Dächern der Stadt eine Countdown-Party mit fetziger DJ-Musik in der Sky Bar (27. Stockwerk) veranstaltet.

Im Eintrittspreis von 1.500 B. net. pro Person ist ein Getränk inklusive. Angeboten werden auch Tischtickets für vier Personen zum Preis von 6.000 B. net. inklusive einer Flasche Alkohol und vier Mixgetränken.

Im Big Fish Restaurant (6. Stockwerk) und Sky Restaurant (24. Stockwerk) wird das Jahr 2020 jeweils von 18.30 bis 01.00 Uhr mit einem Silvesterdinner auf kulinarische Weise verabschiedet. Reservierungen für alle Veranstaltungen werden unter der Rufnummer 038-930.600 entgegengenommen. Mehr auf Facebook.