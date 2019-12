Die größte Countdown-Veranstaltung des Landes wird am Nobeleinkaufszentrum Iconsiam am Chao-Phraya-Ufer ausgerichtet. Foto: The Nation



BANGKOK: Mit dem „Amazing Thailand Countdown 2020“ richtet die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) die größte und spektakulärste Silvesterveranstaltung des Landes am 31. Dezember im River Park des Luxuseinkaufszentrums Iconsiam am Chao-Phraya-Ufer aus.

Bekannte Stars und Sternchen werden die Besucher mit Konzerten und Shows unterhalten.

Höhepunkt ist eine Feuerwerksshow auf Basis von thailändischem Klebreis, eine in Japan entwickelte umweltfreundliche Feuerwerks-Innovation. Da die Raketen auf einer Länge von 1.400 Metern in den Himmel abgefeuert werden, rechnet die TAT mit mehr als einer Million Zuschauer in einem Umkreis von zwei Kilometern vom Veranstaltungsort. Das prächtige Höhenfeuer erfolgt in sieben Akten nach dem Konzept der „Sieben Wunder des Segens“ zu Ehren des reichen kulturellen Erbes Thailands und der thailändischen Monarchie.

Hohes Staraufgebot auf der Showbühne

Auf der einer großen Bühne erfolgen Konzerte mit bekannten thailändischen Bands, unter anderem Trinity, B5, Twopee Southside, Chilling Sunday und Ton Thanasit. Musik-, Film- und TV-Stars werden für Unterhaltung sorgen und durch den Abend moderieren.

Neben Bangkok finden weitere Countdown-Veranstaltungen der TAT in Ratchaburi, Chiang Rai, Phatthalung, Kalasin, Sa Kaeo und Lopburi statt, um das Tourismusgeschäft und die Lokalwirtschaft in den Provinzen anzukurbeln.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das grandiose Silvesterfeuerwerk am Iconsiam bekommt man im Videobeitrag vom Countdown 2019 auf YouTube.

Amazing Thailand Countdown 2020: Dienstag, 31. Dezember 2019 ab 16.40 Uhr. Riverpark, Iconsiam, Charoen Nakhon Road, Standort auf Google Maps. Anfahrt mit der BTS Silom Line bis zur Station Saphan Taksin, ab dem Sathorn-Pier verkehren kostenlose Shuttle-Boote zum Iconsiam.