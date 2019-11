Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.19

BANGKOK: Die Stadtverwaltung will die drei Straßen Silom, Yaowarat und Khao San zu bestimmten Zeiten ab Dezember in Fußgängerzonen umwandeln, um dort den Tourismus und die lokale Wirtschaft anzukurbeln.

Laut dem stellvertretenden Gouverneur Sakoltee Phattiyakul wird die Silom Road am dritten Sonntag im Monat zwischen 12 und 22 Uhr als Walking Street ausgewiesen. Das Pilotprojekt beginnt am 15. Dezember und läuft bis Mai nächsten Jahres. Dann soll über die endgültige Ausweisung als Fußgängerzone entschieden werden. Die Yaowarat Road wird freitags, samstags und sonntags zwischen 19 und 24 Uhr für drei Monate ab 13. Dezember zur Walking Street. „Freitags und samstags wird eine Fahrspur in jede Richtung für Straßenverkäufer reserviert", erläuterte Sakoltee. Sonntags soll die Straße ganz für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Die Khao San Road wird ab 16. Dezember montags von 17 Uhr bis Mitternacht in eine Fußgängerzone umgewandelt. Ab 16. Januar wird die Fußgängerzone um die Straßen Tanao und Sip Sam Hang erweitert. Autos dürfen erst nach 2 Uhr morgens die Straßen befahren. Der stellvertretende Gouverneur sagte weiter, vor der Polizeistation Chana Songkhram würde eine Bühne aufgebaut für künstlerische und kulturelle Darbietungen wie Khon-Maskentänze, Thai-Boxkämpfe oder Kochvorführungen. Die Stadtverwaltung prüft zudem, ob einige Straßen im Gebiet Kudeejeen-Khlongsan in Fußgängerzonen umgewandelt werden können. Weiter planen die städtischen Ämter für Kultur, Sport, Tourismus und Umweltschutz Musikfestivals in den Parks der Stadt, so zum Beispiel am Valentinstag.