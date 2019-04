Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.19

BANGKOK: Im Tiefseehafen Laem Chabang bei Chonburi ist der erste vom deutschen Siemens-Konzern gelieferte Zug für die Blue Line der Bangkoker U-Bahn eingetroffen.

Mitarbeiter des U-Bahnbetreibers MRT enthüllten am Mittwoch im Tiefseehafen den Zug. Insgesamt sind 35 neue Züge bei Siemens bestellt worden. Im September soll die 21 Kilometer lange Erweiterung der Blue Line bis nach Chinatown offiziell eröffnet werden. Dann werden insgesamt 54 Züge auf der Blue Line eingesetzt. Siemens ist verpflichtet, alle neuen Züge bis zum Februar kommenden Jahres zu liefern. Sie sollen über 30 Jahre in Betrieb bleiben. In den nächsten Wochen werden Testläufe für die Verlängerung des Schienenstrangs von Hua Lamphong nach Lak Song mit 12 zusätzlichen Stationen durchgeführt. Die Öffentlichkeit kann ab Juli auf der Strecke kostenlos fahren. Die Fahrpreise auf der Blue Line reichen von 16 bis 42 Baht. Wenn im März 2020 eine weitere Erweiterung - von Tha Phra nach Bang Sue - eröffnet und die Blue Line mit der Purple Line verbindet, wird der maximale Fahrpreis des gesamten Netzes auf 70 Baht begrenzt. Die Blue Line-Erweiterungen begannen im Jahr 2011. Die Kosten für die neuen Strecken liegen bei über 80 Milliarden Baht.