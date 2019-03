PEKING (dpa) - Bei einer Explosion in einer metallverarbeitenden Fabrik in China sind am Sonntag sieben Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Die Explosion ereignete sich demnach in einem Container in der Fabrik in Kunshan, rund 50 Kilometer westlich von Schanghai.

In chinesischen Fabriken kommt es wegen laxer Sicherheitsvorschriften häufiger zu Explosionsunglücken. Erst am Samstag waren fünf Menschen in einer Fabrik in der östlichen Provinz Shandong getötet worden. Vergangene Woche kamen 78 Menschen bei einer Explosion in einer Chemiefabrik in Jiangsu bei Schanghai ums Leben.