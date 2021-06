Sieben Dinge, die man über die G7 wissen muss

Written by: Redaktion (dpa) | 11/06/2021

CARBIS BAY: Wofür steht das Kürzel G7? Was machen die Staats- und Regierungschefs eigentlich auf ihren Gipfeln in malerischer Umgebung? Sieben Antworten:

- Ursprung: Die Weltwirtschaftskrise 1975 brachte Kanzler Helmut Schmidt und Frankreichs Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing auf die Idee eines Gipfels der größten Industrienationen, um Lösungen zu suchen. Beim ersten Treffen auf Schloss Rambouillet bei Paris kamen die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Deutschland, den USA, Großbritannien, Japan und Italien zusammen. Ein Jahr später komplettierte Kanada die G7 für die nächsten fast 30 Jahre.

- Gescheiterte Erweiterung: Russland erhielt 2002 die Vollmitgliedschaft, die G8 existierte aber nur bis 2013. Wegen der russischen Annexion der Krim platzte 2014 der Gipfel im russischen Sotschi am Schwarzen Meer. Seitdem heißt die Gruppe wieder G7.

- Selbstverständnis: Der G7 gehörten anfangs die sieben größten Industrienationen der Welt an. Heute ist das nicht nicht mehr der Fall: Italien und Kanada sind von China und Indien aus den Top 7 verdrängt worden. Die Wirtschaftskraft gilt aber heute ohnehin nicht mehr als wichtigstes Bindeglied zwischen den Mitgliedstaaten. Die gemeinsamen Werte der sieben Demokratien gewinnen angesichts des wachsenden Wettstreits mit Autokratien wie China und Russland an Bedeutung.

- Gäste: Aus diesem Grund sind in diesem Jahr auch die Demokratien Indien, Australien, Südkorea und Südafrika dabei. Das war eine Idee des britischen Premierministers Boris Johnson, der als G7-Gastgeber das Recht hat, Gäste zum Gipfel einzuladen.

- Themen: Anfangs ging es bei den Gipfeln vor allem um die Wirtschaft. Deswegen wurden die Treffen auch Weltwirtschaftsgipfel genannt. Heute geht es um globale Fragen aller Art, diesmal vor allem um die Corona-Pandemie und den Klimawandel.

- Arbeitsweise: Die jährlichen Gipfel der Staats- und Regierungschefs werden durch Treffen ihrer Unterhändler und der Fachminister vorbereitet. Verbindliche Beschlüsse kommen dabei am Ende nicht heraus. In einem Abschlussdokument werden aber gemeinsame Positionen und Ziele festgeschrieben, an denen sich die Staats- und Regierungschefs messen lassen müssen.

- Vorsitz: Die sieben Mitgliedstaaten wechseln sich ab. In diesem Jahr ist Großbritannien an der Reihe, im nächsten Jahr hat Deutschland den Vorsitz. Gastgeber wird dann ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin sein. Angela Merkel verabschiedet sich im südenglischen Carbis Bay nach 15 Gipfeln von der G7.