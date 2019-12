Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.19

BANGKOK: Das Regierungskabinett hat am Dienstag einen Plan verabschiedet, der die Sicherheit auf den Straßen des Landes zu den Neujahrsfeiertagen erhöhen soll.

Laut Innenminister Anupong Paochinda sollen das Amt für Katastrophenschutz (DDPM), das Innenministerium, das Gesundheitsministerium und die Polizei das Programm bestreiten. Die Regierung hat die zuständigen Behörden angewiesen, den Zustand der Straßen und der Fahrzeuge zu überprüfen. Die Gesetze und Verordnungen sollen strikt durchgesetzt werden.

Insbesondere soll die Kampagne Alkohol am Steuer und überhöhte Geschwindigkeit verhindern. Darüber hinaus werden entlang der Reiseroute Rastplätze geschaffen, damit Fahrer und Insassen nach langer Fahrzeit eine Pause einlegen können. Schlussendlich richtet das Amt für Katastrophenschutz in seinen Niederlassungen Ad-hoc-Zentren ein. An den „sieben gefährlichen Tagen“ dieses Jahres zu Neujahr wurden insgesamt 3.791 Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen 463 Menschen ums Leben kamen und weitere 3.892 Menschen verletzt wurden. Hauptunfallursachen waren Trunkenheit am Steuer und zu schnelles Fahren.