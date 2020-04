Shopping Malls bereiten sich auf mögliche Wiedereröffnung vor

Das Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach an der Beach Road bereitet sich auf eine mögliche Wiederaufnahme des Geschäftsbetrieb am 1. Mai 2020 vor. Foto: Central Group

BANGKOK/PATTAYA: Die Central Group mit Sitz in Bangkok, ein international aktiver Mischkonzern mit Schwerpunkt auf Einzelhandel, Hotels, Gaststätten und Immobilien sowie Besitzer einiger der größten Shopping Malls des Landes, hat alle ihre Handelspartner und Mieter in einem Schreiben aufgefordert, sich auf eine mögliche Wiedereröffnung der Shopping Malls am 1. Mai 2020 vorzubereiten.

In Pattaya wurden alle Betreiber von Boutiquen und Geschäften in den beiden Shopping Malls CentralFestival Pattaya Beach und CentralMarina über eine möglicherweise bevorstehende Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs nach einer einmonatigen Schließung zur Unterdrückung der Ausbreitung des Coronavirus zum Monatsbeginn informiert.

Sie sollen sicherstellen, dass alle COVID-19-Hygienevorschriften eingehalten werden, falls Einkaufszentren tatsächlich am 1. Mai 2020 wiedereröffnen dürfen. Dazu zählen beispielsweise Temperatur-Screenings und die Bereitstellung von Handdesinfektionsgel an den Eingängen ihrer Geschäfte und die Ausarbeitung eines Einlasssystems, um nur eine reduzierte Kundenzahl zur selben Zeit den Eintritt in ihre Geschäftsräumlichkeiten zu gestatten.

Anzumerken ist, dass es sich bei dieser Mitteilung um eine interne Aufforderung der Central Group an ihre Handelspartner sowie Mieter handelt und nicht um eine offizielle Ankündigung der Regierung.