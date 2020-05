Von: Björn Jahner | 30.05.20

BANGKOK: Bangkok genießt weltweit den Ruf als Einkaufsparadies. An fast jeder Ecke gibt es wuselige Märkte und klimatisierte Einkaufszentren im Megaformat, die von trendigen Artikeln aus heimischer Produktion bis hin zu europäischen Designermarken alles anbieten, was das Shopping-Herz begehrt.

Guter Ruf hin oder her – mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie war damit auf einen Schlag erst mal Schluss. Märkte und der Großteil des Einzelhandels wurden als Maßnahme zur Unterdrü­ckung der Ausbreitung des Virus von einem Tag auf den anderen geschlossen. Ausschließlich Supermärkte blieben in Betrieb, um der Bevölkerung den Zugang zu lebenswichtigen Produkten zu ermöglichen. Die Schließungsperiode nutzte Thailands größter Einzelhändler Central Pattana für die Ausarbeitung eines Masterplans in Form von neuen Richtlinien, um auf das veränderte Verbraucherverhalten zu reagieren, das die „neue Normalität“ bestimmt. Sie sollen dazu dienen, neue Einzelhandels- und Sozialnormen im besten Interesse der Nation aufzustellen, erklärte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende von CPN, Wallaya Chirativat, in einer Pressemitteilung.

Der sogenannte „Masterplan für Hygiene und Sicherheit der Central Group“ beinhaltet fünf Hauptkomponenten – Extra-Screening, soziale Distanzierung, Gesundheits-Tracking, zusätzliche Reinigung sowie berührungsloses Einkaufen – und umfasst 75 verschiedene Maßnahmen. Darunter eine Obergrenze für die Anzahl von Kunden, die sich zur selben Zeit im Einkaufszentrum aufhalten dürfen. Als Richtwert wurden fünf Quadratmeter pro Kunde festgelegt: In einer 25.000 Quadratmeter großen Shopping Mall können demnach nur 5.000 Personen gleichzeitig einkaufen. Weiter müssen alle Kunden, die ein Central-Einkaufszentrum besuchen, einen Nasen-Mund-Schutz tragen, wird der Gesundheitszustand aller Mitarbeiter konstant nachverfolgt und bargeldloser Zahlungsverkehr gefördert.