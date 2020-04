Von: Björn Jahner | 25.04.20

PATTAYA: In Zeiten sozialer Distanzhaltung, um sich selbst und seine Mitmenschen vor einer Infektion mit dem ungebändigten Coronavirus zu schützen, hat Internethandel Hochkonjunktur. Auch in Pattaya erledigen immer mehr Menschen ihre Einkäufe online: Vom persönlichen Lieblingsgericht aus dem Stammrestaurant bis hin zu alltäglichen Produkten und Lebensmitteln aus dem Supermarkt.

Spätestens seit dem Ausbruch der Coronakrise, in der jeder Supermarktbesuch das Infektionsrisiko erhöht, schätzen selbst überzeugte Smartphone-Gegner die Vorteile des E-Commerce. Für betagte Ruheständler wiederum, die wegen Alterserscheinungen keine Einkäufe ohne Hilfe erledigen können, sind die Angebote des Onlinehandels eine willkommene Erleichterung im Alltag. Eine Auswahl*:

Wer seinen „Online-Warenkorb“ schneller benötigt, kann ihn im CentralFestival im Drive-thru-Bereich entgegennehmen. Foto: Central Food Hall

Der Job des Pizzaboten vom Italiener um die Ecke, wie man ihn aus der Heimat her kennt, wird in Pattaya durch drei Platzhirsche ausgeübt – GrabFood, LineMan und Foodpanda – jedoch beschränkt sich ihr Liefersortiment nicht nur auf Pizza und Pasta. Empfehlenswert ist, sich von allen drei Anbietern die jeweilige App zu installieren: Denn steht ein gesuchtes Restaurant bei einem Anbieter nicht zur Auswahl, dann oftmals bei der Konkurrenz. Alle drei Apps können für Android-Geräte bei Google Play und für iOS-Geräte im App Store kostenlos heruntergeladen werden. Ebenso die Onlineshopping-Apps von Tesco Lotus, Big C und Tops.

Speisen von fast allen Lokalen der Stadt

• GrabFood ist derzeit der am schnellsten wachsende Lieferdienst. Das Angebot reicht von Street-Food-Küchen bis hin zu gehobenen Restaurants. Die Höhe der Liefergebühren variiert je nach Entfernung. Vorteile: Funktioniert mit der Grab-App für Fahrdienstleistungen. Direkter Kontakt mit dem Boten (Handynummer nach Bestellung) Wartezeit, Preise und Lieferkos­ten werden vor der Bestellung genannt. Viele Promo-Codes und Rabatte. Nachteile: Höhere Gebühren, wenn man nur ein oder wenige Gerichte bestellt. Einige Restaurants erheben Zusatzgebühren.

• LineMan bietet wie auch Grab neben der Speiselieferung eine Reihe weiterer Dienstleis­tungen an, u.a. Paketdienst, Transferbuchungen usw. Die Liefergebühren sind etwas höher als bei Grab, Nachtaufschlag nach Mitternacht (wenn keine Ausgangssperre gilt!). Vorteile: Funktioniert mit der gewohnten LINE-Messaging-App. Tracking des Lieferprozesses. Viele Promo-Codes und Rabatte. Nachteile: Einige Restaurants nennen keine Preise vorab. Nicht alle Speisekarten sind auf Englisch.

• Foodpanda ist – was viele nicht wissen – ein deutscher Anbieter mit Sitz in Berlin. Anders als bei GrabFood und LineMan beschränkt sich sein Service auf Speiselieferungen. Überraschenderweise ist bei diesem Anbieter die Webseite nutzerfreundlicher als die App. Vorteile: Speise-Vorbestellung zu einem späteren Termin möglich. Keine Liefergebühren bei nahegelegenen Restaurants. Viele Promo-Angebote. Nachteile: Kundenservice hat Verbesserungsbedarf. Komplizierte Menüführung der App.

Supermärkte kaufen für Sie ein

• Big C bietet sein gesamtes Sortiment auch online an, die Auslieferung in Pattaya erfolgt innerhalb von 24 Stunden. Bezahlung per Kredit- und Debit-Karte oder bar bei der Auslieferung. Alternativ kann man die bestellten Waren in der nächstgelegenen Filiale selbst abholen. Viele Rabatte.

• Tesco Lotus: Erhältlich ist das gesamte Supermarktsortiment. Die Bezahlung erfolgt per Kredit- und Debit-Karte oder bar bei der Auslieferung. Der Lieferzeitpunkt ist wählbar (täglich sechs Intervalle, jedoch begrenztes Kontingent). Viele Rabatte.

• Tops & Central Food Hall: Das gesamte Sortiment von Tops und Central Food Hall kann per App und Web bestellt werden. Lieferung per „Express Delivery“ und „Same Day Delivery“ (nur bei Bestellung bis 13.00 Uhr). Wer nicht warten will, kann seinen „Online-Warenkorb“ auch im ausgeschilderten Drive-thru-Bereich im Parkhaus des CentralFestival Pattaya Beach entgegennehmen. Zahlung per Kredit- und Debit-Karte oder in bar bei Auslieferung und Drive-thru.

(*Alle vorgestellten Dienste wurden nach dem Kriterium ihrer Popularität ausgewählt. DER FARANG steht mit keinem der Dienstleister in einer Geschäftsbeziehung. Alle Angaben ohne Gewähr)

Ihre Stammlokale!

Bazi & Leckerle, Naklua Rd. Soi 33: Abholung & Lieferung, Tel.: 038-370.698.

BoncaféVino, Naklua Rd.: Abholung, Tel.: 038-421.048-9, Lieferung per LineMan.

Borussia Park, Naklua Rd.: Abholung, Tel.: 082-969.3403.

Tara E-Sarn Classic, Naklua Rd. Soi 19: Abholung, Tel.: 033-122.297, 092-446.5858.