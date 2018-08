Written by: Redaktion DER FARANG | 23/08/2018

PHUKET: Für Jaguar- und Land-Rover-Fans hat in Phuket eine Ausstellungshalle mit Service Center eröffnet. Inchcape ist der dritte Jaguar-/ Land Rover-Showroom in Thailand und befindet sich an der Thepkrasattri Road.

Das 1.158 Quadratmeter große Center ist unterteilt in eine Ausstellungszone für sechs Fahrzeuge und eine Kundenzone mit Snacks und Getränken. Das Servicezentrum bietet erfahrene Mechaniker, die vom autorisierten Importeur und Händler geschult werden, und die neuesten Diagnosegeräte.