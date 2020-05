Seltener Vogel in pakistanischem Zoo seit rund 50 Jahren alleine

Von: Redaktion (dpa) | 27.05.20

ISLAMABAD: Seit rund 50 Jahren ist ein seltener Vogel in einem pakistanischen Zoo in der östlichen Stadt Lahore ohne Partnerin. «Kasuare sind eine vom Aussterben bedrohte Art, die es fast unmöglich macht, einen Partner zu finden und nach Pakistan zu bringen», erzählt Zoodirektor Chaudhry Shafqat Ali. Seit 1971 lebt der Kasuar im Zoo in Lahore, die ganze Zeit allein. Er sei das einzige Exemplar in Pakistan.

Der Zoo hatte sich in der Vergangenheit darum bemüht, eine Partnerin zu finden. Inzwischen habe man die Suche aber eingestellt. «Er ist alt und hat das Zuchtalter überschritten», sagt der Tierarzt des Zoos, Rizawan Khan. Kasuare sind Einzelgänger und treffen sich gewöhnlich nur in der Brutzeit, wie Khan sagt. Sobald die Eier gelegt sind, züchten die männlichen Kasuare ihre Jungküken auf.

Laut Tierarzt können die flugunfähigen Kasuare mit ihren kräftigen Krallen Menschen schwere Verletzungen zufügen. Deshalb befinden sie sich hinter doppelten Gittern. Doch derzeit bleiben auch Besucher fern, durch die Coronakrise ist der Zoo in Lahore geschlossen. Rund 3,5 Millionen Menschen besuchen ihn sonst jährlich.