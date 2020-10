Von: Maximilian Haupt (dpa) | 10.10.20

ORLANDO: Alles war angerichtet für den 17. Titel der Lakers-Geschichte - Bryant-Gedenk-Trikots und goldene Schuhe bei Anthony Davis inklusive. Doch die Miami Heat bleiben weiterhin ein gefährlicher Gegner und verdienten sich trotz wilder Schlussphase ein Spiel sechs.

LeBron James war enttäuscht, Jimmy Butler war fertig. Als der Superstar der Los Angeles Lakers nach dem 108:111 und der verpassten Gelegenheit auf den 17. NBA-Titel in die Katakomben stapfte, hing Heat-Anführer Butler erschöpft über einer Bande. Beide waren zuvor herausragend gewesen in diesem fünften Duell um die Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt - James mit 40 Punkten, Butler mit 35 -, beide hatten ihre Rolle als wichtigste Spieler ihrer Mannschaften erfüllt. Und dennoch waren beide mit dem Freitagabend (Ortszeit) am Ende nicht zufrieden.

James hatte Sekunden vor der Schlusssirene drei Verteidiger auf sich gezogen, den völlig freien Danny Green angespielt und auf den siegbringenden Wurf gehofft. Vergebens. Greens Versuch geriet zu kurz. Butler musste in den letzten Minuten umstrittene Freiwürfe herausholen und verwandeln, um sein Team am Leben zu halten - nachdem der Außenseiter über weite Strecken der Begegnung vorne lag und zwischenzeitlich mit elf Punkten geführt hatte. «So, wie wir dieses Spiel beendet haben, bringt uns das nicht weiter», monierte Butler, dem ein Triple-Double gelang mit zweistelligen Werten in den drei wichtigsten Statistik-Kategorien. «Wir müssen besser werden.»

Weil die Heat aber trotz der Schwierigkeiten nun auf 2:3 verkürzten in der Serie, kommt es in der Nacht zum Montag zu Spiel sechs (1.30 Uhr MESZ). Gewinnt die Mannschaft aus Florida erneut, käme es in der Nacht zu Mittwoch (03.00 MESZ) zum entscheidenden Spiel sieben.

Dabei waren die Lakers voll auf eine Entscheidung schon am Freitagabend (Ortszeit) ausgerichtet. Sie trugen die schwarzen Kobe-Bryant-Gedenk-Trikots, Anthony Davis lief in goldenen Schuhen auf. Der 17. Titel sollte her, der Rekord der Celtics eingestellt werden. «Wir wollten dieses Spiel gewinnen, insbesondere mit diesen Trikots an. Wenn wir unsere Fehler nicht machen, gewinnen wir auch», sagte Davis. «Das müssen wir jetzt als Antrieb nutzen. Wir brauchen einen Sieg. Die brauchen zwei. Das müssen wir uns bewusst machen.»

Erst gut sechs Minuten vor dem Ende holte sich das Team aus Kalifornien beim 97:96 wieder eine Führung. Die Heat hatten zu diesem Zeitpunkt seit dem Ende des ersten Viertels ununterbrochen vorne gelegen. Nach der ausgeglichenen Anfangsphase und dem wilden Ende summierten sich die Führungswechsel auf insgesamt 16 - ein hoher Wert. «Da ging es hin und her, ein starker Spielzug nach dem anderen. Wir haben einfach einen Stopp gebraucht», sagte James. Mit 40 Punkten, 13 Rebounds und 7 Vorlagen wurde er seiner Rolle ans Anführer ein weiteres Mal gerecht. «Wir hatten einen höllisch guten Blick darauf, dieses Spiel und diese Serie zu gewinnen», erklärte er.

Damit meinte er den letzten Wurf der Lakers. Weil Green den aber verpasste, heißt es nun warten. «Wir werden sicher zurückkommen. Das ist keine Frage», sagte Lakers-Trainer Frank Vogel. Bis Sonntag hat sich aber auch Heat-Profi Jimmy Butler sicher wieder erholt.